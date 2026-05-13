Villa Bombrini stop al palazzetto | il nuovo progetto con maxi parco rugby e sport all' aperto

Le aree intorno a Villa Bombrini vedranno un cambiamento rispetto ai progetti precedenti, con l’abbandono dell’idea di costruire un palazzetto dello sport. Al suo posto, il nuovo progetto prevede la creazione di un grande parco, oltre a spazi dedicati al rugby e ad altre attività sportive all’aperto. La modifica è stata annunciata in seguito all’approvazione del piano, che sostituisce le precedenti proposte di sviluppo dell’area.

Un nuovo progetto per le aree attorno a Villa Bombrini, che supera quello delle precedenti amministrazioni legato alla realizzazione di un palazzetto dello sport. Lo ha annunciato in consiglio comunale l'assessore a lavori pubblici e manutenzioni Massimo Ferrante, in risposta a un'interrogazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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