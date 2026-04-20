Nuove norme UE acque reflue | allarme per i costi e il rischio bollette

Durante un incontro a Roma presso il CNEL, il presidente di ANEA ed Ente Idrico Campano ha illustrato le principali preoccupazioni legate alle nuove norme europee sulle acque reflue. Ha sottolineato che si tratta di un tema che richiede un confronto urgente con le autorità governative per affrontare i potenziali aumenti dei costi e l’impatto sulle tariffe. La discussione si è concentrata sulle implicazioni pratiche delle normative e sulle modalità di implementazione.

Durante un incontro tenutosi a Roma presso il CNEL, il presidente di ANEA ed Ente Idrico Campano, Mascolo, ha tracciato le coordinate per affrontare la nuova normativa europea sul trattamento delle acque reflue, sollecitando l’apertura immediata di un confronto con il Governo. La discussione, avvenuta nell’ambito della tavola rotonda dedicata ai modelli di governance e ai nuovi standard depurativi legati al Blue Book 2026 organizzato da Utilitatis, ha messo in luce la necessità di una pianificazione nazionale che non lasci isolati gli enti locali. La sfida posta dalla Direttiva UE 20243019 impone scadenze rigorose e obiettivi tecnologici sempre più stringenti per i prossimi decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuove norme UE acque reflue: allarme per i costi e il rischio bollette Notizie correlate Italia supera i test di allerta per le acque reflue: Europa si impegna a norme più rigorose**Un’Italia in crescita, ma soprattutto in conformità: la provincia di Pesaro-Urbino esce dalla procedura d’infrazione europea con un investimento... Nuove norme anti-alluvione, l'allarme di Cna: "Piano idrogeologico troppo invasivo e investimenti a rischio"Il presidente Siboni di Cna Forlì-Cesena: "L'incertezza paralizza le imprese, la Regione intervenga subito per evitare la stagnazione" “Una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Moroz (EEB): Incontri della Commissione a porte chiuse riducono partecipazione e fiducia nell’UE; Recupero acque grigie: di cosa si tratta e che vantaggi offre; Rivoluzione packaging: dal 12 agosto al bando le scatole piene d'aria; Nuovo limite contanti 2026, più controlli per chi supera questa soglia. Nuova direttiva per le acque reflue: Serve l'intervento del Governo«La nuova Direttiva europea sulle acque reflue è un test di maturità istituzionale: servono scelte rapide, condivise e una road map credibile». Lo ha dichiarato Luca Mascolo, presidente di ANEA, e pre ... napolitoday.it Via libera dai Paesi Ue alla stretta sugli inquinanti nelle acqueVia libera definitivo dai Paesi Ue all'elenco aggiornato degli inquinanti che incidono sulle acque superficiali e sotterranee, compresi i pesticidi, i prodotti farmaceutici e i Pfas. Con le norme ... ansa.it L'ennesimo decreto sicurezza: nuove norme illiberali per la politica della paura È in questi giorni in discussione al Senato per la sua conversione il Decreto-legge 24/02/2026. Si tratta dell’ennesimo pacchetto sicurezza che ormai il Governo sforna senza soluz facebook L'ennesimo decreto sicurezza: nuove norme illiberali per la politica della paura x.com