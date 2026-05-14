Sanremo | bici sequestrate restaurate dai ragazzi con disabilità

A Sanremo, alcune biciclette sequestrate dalla Polizia Locale sono state affidate a un gruppo di ragazzi con disabilità per il restauro. I giovani stanno lavorando alle bici in un laboratorio appositamente allestito, sotto la supervisione di tecnici specializzati. I lavori di riparazione e ristrutturazione meccanica vengono svolti in modo diretto e pratico, coinvolgendo i ragazzi nel processo di recupero. La finalità è restituire le biciclette alla comunità una volta completato il restauro.

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? Punti chiave Come verranno trasformate le bici sequestrate dalla Polizia Locale?. Chi eseguirà materialmente i lavori di restauro meccanico?. Come accederanno le famiglie fragili a queste biciclette donate?. Perché questo progetto utilizza i fondi destinati alla disabilità?.? In Breve Progetto finanziato con 2.500 euro tramite fondi per attività per la disabilità.. Collaborazione tecnica tra Comune di Sanremo e Formedil di Imperia.. Restauro affidato ai ragazzi del programma Io sono qui o servizi sociali.. Dieci bici sequestrate dalla Polizia Locale destinate a famiglie fragili.. La giunta di Sanremo ha approvato il progetto Mettiamoci a pedalare, un’iniziativa che trasformerà dieci biciclette sequestrate della Polizia Locale in strumenti di mobilità per le famiglie più fragili del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: bici sequestrate restaurate dai ragazzi con disabilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Laboratorio di cucina per i ragazzi con disabilità: prosegue il progetto “Una Chiave”Nei giorni scorsi i partecipanti hanno preso parte a un laboratorio di cucina dedicato alla preparazione della pasta fatta a mano. Fino a 3.600 euro a famiglia: Bellaria sostiene i centri estivi per ragazzi con disabilitàE’ attualmente online, con scadenza fissata a venerdì (29 maggio), l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a favore di famiglie...