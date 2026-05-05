Armi rapine e truffe online | tre arresti e cinque denunce dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato tre persone e denunciato altre cinque durante un’operazione che ha riguardato vari reati. Tra le accuse ci sono il porto illegale di armi, rapine ripetute in concorso e furti aggravati. L’intervento si è svolto nell’ambito di un servizio straordinario di controllo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato armi e altri materiali trovati durante le operazioni.

FRANCAVILLA FONTANA - Porto illegale di armi, rapina continuata in concorso e furto aggravato: sono questi i reati che hanno portato all'arresto di tre persone da parte dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana nell'ambito di un servizio straordinario ad "alto impatto". Le operazioni.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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