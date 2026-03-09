Nel fine settimana, i Carabinieri di Avellino hanno denunciato cinque persone tra Mirabella e Gesualdo. L’attività di controllo del territorio e di prevenzione si è svolta anche durante i giorni di festa, con interventi mirati per contrastare comportamenti ritenuti illeciti. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di mantenere la sicurezza nelle zone interessate.

Tempo di lettura: 3 minuti La costante opera di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto verso ogni forma di “ devianza ” promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, non si arresta durante i giorni festivi. Aderendo alle linee programmatiche dettate dal Prefetto di Avellino in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati disposti mirati servizi che, durante il fine settimana appena trascorso, hanno interessato i comuni di Mirabella Eclano e della Valle Ufita. Numerose pattuglie della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno concentrato la propria azione in special modo sui luoghi di ritrovo, eseguendo accurati controlli sia nei pressi dei locali pubblici che lungo le arterie di maggiore afflusso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carabinieri in azione nel weekend: cinque denunciati tra Mirabella e Gesualdo

Articoli correlati

Mirabella Eclano e Valle Ufita (AV) – Controlli nel fine settimana tra locali pubblici e territorio: cinque persone denunciate dai CarabinieriDurante il weekend i Carabinieri di Avellino hanno denunciato 5 persone, sequestrato veicoli, ritirato patenti e individuato un’area con rifiuti...

Carabinieri, avvicendamenti a Gesualdo e MontefuscoTempo di lettura: < 1 minutoIl Maresciallo Capo Vincenzo Vitale è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Gesualdo, presidio territoriale...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carabinieri in azione nel weekend...

Temi più discussi: Carabinieri in azione nella movida di Garbatella e Ostiense: arresti, denunce e oltre 100 persone identificate; Quasi mezzo chilo di hashish in casa: scatta l'arresto per un 23enne sul Garda; Acilia, elicotteri e forze speciali: maxi operazione dei carabinieri dopo la bomba al bar; Nell'auto rubata i computer sottratti in una scuola, i carabinieri restituiscono la refurtiva.

Carabinieri in azione nel weekend: controlli a tappeto per prevenire le stragi del sabato seraTagliacozzo. Task force dei carabinieri nel fine settimana per evitare le stragi del sabato sera: Controlli a tappeto. marsicalive.it

Carabinieri in azione. Arrestato spacciatore con cocaina e soldiUn intervento rapido e risolutivo dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viareggio ha portato all’arresto di un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze ... lanazione.it

Buongiorno da Mombello Monferrato (AL) #Carabinieri #PossiamoAiutarvi - facebook.com facebook

Solide come una scelta, naturali come un sorriso. Auguri a tutte le donne #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #8Marzo x.com