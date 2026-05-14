Sannio hashish nascosto in cantina | arrestato 19enne

Un giovane di 19 anni è stato arrestato nel Sannio con l’accusa di detenzione di hashish. Durante una perquisizione, le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato oltre 600 grammi di droga nascosti in una cantina. Questo è il quarto arresto per droga effettuato nella stessa zona negli ultimi giorni. Le autorità hanno confermato il sequestro e l’arresto, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

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Negli ultimi giorni i militari hanno intensificato i servizi investigativi e operativi mettendo a segno il quarto arresto in pochi giorni nell’ambito delle attività antidroga condotte nel capoluogo e nella provincia, a conferma della costante attenzione rivolta al fenomeno dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 19enne studente del capoluogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è maturato al termine di una complessa attività investigativa finalizzata al contrasto della detenzione e dello spaccio di droga che ha portato i militari ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sannio, hashish nascosto in cantina: arrestato 19enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hashish nascosto in cantina: arrestato 19enneNegli ultimi giorni i militari hanno intensificato i servizi investigativi e operativi mettendo a segno il quarto arresto in pochi giorni nell’ambito... Benevento, hashish nascosto in cantina: arrestato 19enneBenevento, prosegue la lotta allo spaccio: Carabinieri arrestano un 19enne con hashish e materiale per il confezionamento Benevento, quarto arresto... Argomenti più discussi: Hashish nascosto in auto, arrestato 36enne per spaccio; Blitz antidroga nel Sannio: due arresti e sequestri di cocaina e denaro. Benevento, oltre mezzo kg di hashish nascosto in cantina: arrestato studente 19enne. Segnalato 41enneProsegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati quotidianamente in una capillare azione di controllo ... ntr24.tv Hashish nascosto in bocca. Arresto convalidato per il 34enneGROSSETO Arresto convalidato solo in parte per un 34enne originario della Sierra Leone, fermato a Grosseto domenica dalla polizia ... lanazione.it