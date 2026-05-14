Benevento hashish nascosto in cantina | arrestato 19enne

A Benevento, i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni trovato in possesso di hashish e attrezzature per il confezionamento. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di droga condotte dalle forze dell'ordine nella zona. Durante una perquisizione in una cantina, sono stati trovati droga e strumenti utilizzati per il taglio e il confezionamento. Il giovane è stato portato in caserma.

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Benevento, prosegue la lotta allo spaccio: Carabinieri arrestano un 19enne con hashish e materiale per il confezionamento. Benevento, quarto arresto antidroga in pochi giorni. Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati quotidianamente in un’azione capillare di controllo del territorio. Negli ultimi giorni, l’intensificazione dei servizi investigativi e operativi ha portato al quarto arresto per droga in pochi giorni tra il capoluogo e la provincia. Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne studente beneventano, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento, hashish nascosto in cantina: arrestato 19enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hashish nascosto in cantina: arrestato 19enneNegli ultimi giorni i militari hanno intensificato i servizi investigativi e operativi mettendo a segno il quarto arresto in pochi giorni nell’ambito... Caserta, arrestato 19enne: hashish nascosto in una borracciaUn controllo stradale di routine condotto dai carabinieri della compagnia di Caserta ha portato, nella giornata di ieri, all’arresto di un... Argomenti più discussi: Hashish nascosto in auto, arrestato 36enne per spaccio; Fortore, nascondeva droga in casa: arrestato giovane. Benevento, tenta di disfarsi della droga: scattano i domiciliariAl termine di una complessa attività investigativa, finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Nucleo operativo e radiomobile ... ilmattino.it Tenta di disfarsi di 150 grammi di hashish durante un controllo: arrestato in flagranza 36enne di BeneventoAl termine di una complessa attività investigativa finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benev ... ntr24.tv