I Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno arrestato un 19enne dopo aver scoperto hashish nascosto in una cantina. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolte quotidianamente sul territorio. Durante i controlli, i militari hanno trovato la droga in un locale di pertinenza dell’individuo, che è stato immediatamente fermato e portato in caserma.

Negli ultimi giorni i militari hanno intensificato i servizi investigativi e operativi mettendo a segno il quarto arresto in pochi giorni nell’ambito delle attività antidroga condotte nel capoluogo e nella provincia, a conferma della costante attenzione rivolta al fenomeno dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 19enne studente del capoluogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è maturato al termine di una complessa attività investigativa finalizzata al contrasto della detenzione e dello spaccio di droga che ha portato i militari ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Hashish nascosto in cantina: arrestato 19enne

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