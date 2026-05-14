Sanità scontro sul piano estivo La Cgil | Tagli drastici Ausl replica | Nessun blocco è solo una rimodulazione

Le organizzazioni sindacali hanno ricevuto il nuovo piano delle azioni della Ausl Romagna per assicurare i servizi sanitari durante l’estate. La Cgil ha criticato il documento parlando di tagli drastici, mentre l’Ausl ha risposto precisando che si tratta di una semplice rimodulazione e non di blocchi nelle attività. Il piano segue il Piano triennale del fabbisogno di personale, che definisce le risorse disponibili per il periodo. La questione ha generato un confronto tra le parti coinvolte.

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