Scontro sulla sanità la Giunta replica al Pd | Nessun taglio i servizi raddoppiano

L'assessore Ottogalli risponde alle critiche sulla sede di via Fleming: "L'Ausl offrì troppo poco. In arrivo un nuovo ambulatorio aperto 12 ore al giorno" A Coriano il clima politico si scalda e il terreno di scontro è la sanità. Dopo le critiche sollevate dal Partito Democratico locale, l'Amministrazione comunale ha deciso di rompere il silenzio per fare il punto sulla gestione dell'ex sede Ausl di via Fleming e sul futuro della Casa della Comunità. “In questi giorni si moltiplicano dichiarazioni che sembrano già collocarsi nel clima della campagna elettorale - afferma l'assessore alla Sanità Paolo Ottogalli -. L’Amministrazione comunale ritiene invece doveroso riportare il confronto sul piano dei fatti e delle responsabilità amministrative, soprattutto quando si parla di sanità territoriale e servizi ai cittadini”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

