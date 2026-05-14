Il presidente della regione ha inviato una lettera al presidente della Repubblica chiedendo di istituire un fondo più equo per la sanità. La richiesta nasce dal problema della chiusura di alcuni presidi sanitari in zone rurali e dei piccoli borghi, dove le decisioni vengono influenzate dal criterio demografico. Secondo quanto riportato, il modello attuale penalizza le comunità che si trovano lontano dalle grandi città, riducendo l’offerta di servizi sanitari.

? Domande chiave Come influisce il criterio demografico sulla chiusura dei presidi nei borghi?. Perché il modello attuale penalizza chi vive lontano dalle grandi città?. Quali conseguenze avrà la mancanza di cure sulla sopravvivenza dei piccoli comuni?. Chi deciderà i nuovi parametri per distribuire il fondo sanitario nazionale?.? In Breve Il 98,5% del fondo sanitario nazionale segue criteri basati sulla densità demografica.. La richiesta nasce dalle riflessioni di Mattarella durante il centenario dell'infermiere.. La distribuzione attuale penalizza i borghi e le valli dell'Abruzzo.. La Conferenza Stato-Regioni discute nuovi parametri per i territori marginali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, Marsilio scrive a Mattarella: “Serve un fondo più equo

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