Sanità in crisi | serve più personale per abbattere le liste d’attesa

Durante un evento dedicato all’innovazione nel settore sanitario, si è discusso della situazione attuale del sistema. Al centro del confronto c’erano le lunghe liste d’attesa per le prestazioni mediche e la necessità di aumentare il personale. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di diverse istituzioni e aziende del settore, con l’obiettivo di analizzare le criticità e individuare possibili soluzioni.

A Roma, durante l’incontro denominato Innovaction – Dialoghi sull’innovazione accessibile organizzato da Gsk, il dibattito sulla sanità ha messo al centro il nodo delle attese per le prestazioni mediche. Filippo Anelli, alla guida della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, ha sollecitato la premier Giorgia Meloni affinché si investa concretamente sulle figure professionali del settore, sostenendo che senza un adeguato numero di medici non sarà possibile abbattere i tempi di accesso alle cure. La sfida tra gestione dei dati e disponibilità di personale sanitario. Il problema centrale emerso nel confronto romano riguarda proprio la difficoltà di garantire tempi rapidi per i pazienti, una criticità che Meloni ha riconosciuto sottolineando come l’accesso alle strutture risulti ancora troppo complicato per molti cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in crisi: serve più personale per abbattere le liste d’attesa Visite ed esami di sera e nel weekend per abbattere le liste d'attesa nell’Asl To5: "Nel 2026 erogate 13.500 prestazioni in più"Da lunedì 16 febbraio fino al 31 dicembre 2026 torna in ASL TO5 la possibilità di effettuare visite ed esami in orario serale e nel weekend. Quindici milioni per abbattere le liste d'attesa, ok della Regione al piano: le azioni e le prestazioni da smaltireLa giunta Decaro ha approvato la delibera con le azioni sperimentali proposte dalle Asl: complessivamente, sono oltre 124mila le prestazioni... Arafta | 61–80. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi Temi più discussi: Sanità piemontese: serve guardare allo stato complessivo della crisi; Sanità pugliese, l’allarme di Potito Salatto: Sistema in crisi, serve una riforma strutturale; Anaao: Violenza sui medici è crisi del sistema, servono misure immediate; Il collasso sanitario di Cuba è il paradigma di quello che potrebbe accadere anche da noi. Sanità pugliese, l’allarme di Potito Salatto: Sistema in crisi, serve una riforma strutturaleUna richiesta di intervento urgente per riorganizzare e rilanciare il sistema sanitario pugliese. A lanciarla è Potito Salatto, presidente di ... immediato.net Cifarelli, contro lo spopolamento in Basilicata serve una politica di adattamentoLa crisi demografica ampiamente certificata dai dati Istat, non sarà risolta nel breve periodo. Se la politica vuole essere credibile deve affiancare alle misure di contrasto una strategia altrettant ... trmtv.it Oggi il Presidente #Meloni ha rivendicato che in 4 anni il Governo ha assegnato alla #sanità oltre 17 miliardi Ha però omesso che ne ha sottratto altrettanti, riducendo il Fondo sanitario dal 6,3% al 6% del PIL #SalviamoSSN x.com "Stiamo valutando le risorse disponibili, intervenire con il commissariamento lo dice una norma nazionale". Così il governatore Antonio Decaro sulla notizia anticipata da Telerama sul possibile e probabile commissariamento della sanità che comporterà l'aum - facebook.com facebook