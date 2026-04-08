La Cgil ha presentato a Catanzaro una proposta di legge popolare per rafforzare il Servizio sanitario nazionale. L'iniziativa mira a coinvolgere i cittadini e a chiedere un intervento diretto sul sistema sanitario. La presentazione è avvenuta in un momento di crescente attenzione pubblica alle condizioni della sanità pubblica nel paese. La proposta sarà ora sottoposta alle procedure necessarie per verificare le firme e proseguire l'iter legislativo.

La Cgil ha presentato a Catanzaro una proposta di legge popolare per potenziare il Servizio sanitario nazionale. L’iniziativa mira a garantire l’effettività del diritto alla salute attraverso l’incremento di fondi e personale. L’evento ha la partecipazione di Daniela Barbaresi, segretaria nazionale dell’organizzazione, e Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria. Il progetto legislativo si concentra sull’estensione dell’assistenza territoriale e su un maggiore sostegno alle fasce sociali più fragili. Barbaresi ha descritto l’operazione come un movimento nato dal basso. L’obiettivo è trasformare la sanità pubblica nella principale infrastruttura sociale del Paese, superando una crisi definita senza precedenti e causata dalla scarsità di risorse umane ed economiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in crisi: la Cgil sfida il Governo con una legge popolare

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