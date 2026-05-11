La nuova Sanità del Lazio dalla Regione le linee guida per riempire le case di comunità Cosa cambia

Nella regione Lazio si stanno definendo le linee guida per potenziare le case di comunità, con l’obiettivo di aumentare la presenza di medici di base. Nei prossimi giorni è prevista la firma di un accordo integrativo regionale che regolamenterà i nuovi inserimenti. La proposta mira a modificare gli assetti attuali delle strutture e a rafforzare i servizi territoriali. La firma rappresenta un passaggio importante per l’attuazione delle nuove direttive.

La firma dell’accordo integrativo regionale con i medici di base per riempire le case della comunità è vicino. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, è ottimista e ha parlato di “una settimana-dieci giorni” per chiudere la trattativa.Intanto, in attesa della firma, la Direzione regionale.🔗 Leggi su Romatoday.it

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