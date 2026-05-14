Sanità esplode il caso estate La Cgil | Manca personale tagliano posti letto in rianimazione e pediatria

Con l’arrivo della stagione estiva, l’attenzione si concentra sulla situazione degli ospedali della regione, che si trovano ad affrontare crescenti criticità. La Fp Cgil Romagna ha manifestato preoccupazione, denunciando la riduzione dei posti letto in reparti come rianimazione e pediatria, a fronte di un calo delle attività chirurgiche e di una carenza di personale. La presentazione del “Piano Estate” ha sollevato molte domande sulla capacità delle strutture sanitarie di gestire l’aumento di richieste di assistenza durante i mesi caldi.

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