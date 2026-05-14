Sanità esplode il caso estate La Cgil | Manca personale tagliano posti letto in rianimazione e pediatria
Con l’arrivo della stagione estiva, l’attenzione si concentra sulla situazione degli ospedali della regione, che si trovano ad affrontare crescenti criticità. La Fp Cgil Romagna ha manifestato preoccupazione, denunciando la riduzione dei posti letto in reparti come rianimazione e pediatria, a fronte di un calo delle attività chirurgiche e di una carenza di personale. La presentazione del “Piano Estate” ha sollevato molte domande sulla capacità delle strutture sanitarie di gestire l’aumento di richieste di assistenza durante i mesi caldi.
Estate alle porte, ospedali sotto pressione e sindacati sul piede di guerra. La Fp Cgil Romagna attacca duramente l’Ausl Romagna dopo la presentazione del “Piano Estate”, denunciando tagli a posti letto, riduzioni delle attività chirurgiche e carenze strutturali di personale in tutti gli ospedali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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