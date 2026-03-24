Il plasma finisce in discarica | manca il personale per il congelamento Esplode il caso | Inaccettabile

A Ancona, centinaia di sacche di plasma vengono smaltite in discarica perché non ci sono personale disponibile per il processo di congelamento. La mancanza di addetti durante i turni ha portato a questa situazione, che ha suscitato forti polemiche. La decisione di eliminare il plasma senza ulteriori controlli ha generato reazioni di protesta tra operatori e cittadini.

Ancona, 24 marzo 2026 - Centinaia di sacche di plasma che finiscono nel cestino perché, semplicemente, non c’è nessuno in turno per lavorarle. È questo il cuore del paradosso che sta scuotendo la sanità marchigiana: un sistema che poggia sulla generosità gratuita di migliaia di donatori, ma che inciampa sulla carenza di organico proprio nel momento cruciale della conservazione. Il caso, esploso oggi dopo un'inchiesta giornalistica di Fan Page, ha portato alla luce un "buco" operativo nell' officina trasfusionale di Torrette di Ancona, dove il materiale biologico è andato perduto per il mancato congelamento entro le fatidiche 24 ore dal prelievo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il plasma finisce in discarica: manca il personale per il congelamento. Esplode il caso: “Inaccettabile” Articoli correlati Leggi anche: In Sardegna manca il pellet: file fuori dai negozi e prezzi che esplodono. E ora il caso finisce in procura “Il caso Jekyll”, un teatro che plasma l’ombra dell’inconscioOttima prova per Daniele Russo, protagonista nel doppio ruolo del dottor Jekyll e del signor Hyde nella rivisitazione psicanalitica del racconto di...