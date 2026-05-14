Sangue ovunque mobili devastati | arrestato 66enne Aveva brutalmente aggredito la moglie

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie durante una lite. La donna, di 65 anni, è stata ferita con un paio di forbici e si trovava con il volto e le mani insanguinate. L’intervento delle forze dell’ordine ha trovato la scena con mobili danneggiati e sangue ovunque nella casa. L’arrestato è stato portato in caserma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui