Sangue ovunque mobili devastati | arrestato 66enne Aveva brutalmente aggredito la moglie
Un uomo di 66 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie durante una lite. La donna, di 65 anni, è stata ferita con un paio di forbici e si trovava con il volto e le mani insanguinate. L’intervento delle forze dell’ordine ha trovato la scena con mobili danneggiati e sangue ovunque nella casa. L’arrestato è stato portato in caserma.
Una donna di 65 anni è stata accoltellata con un paio di forbici dal marito, al culmine dell’ennesima lite. È successo al Rione Traiano, nel pomeriggio di ieri. I carabinieri della stazione Rione Traiano, insieme ai militari della sezione operativa della compagnia di Napoli Bagnoli, hanno.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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