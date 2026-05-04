Sangraf il Ministero a Roma | tavolo per sbloccare la crisi a Narni

Il Ministero ha convocato un tavolo a Roma per discutere della crisi di Sangraf, un'azienda che opera nel settore. La riunione si è concentrata sulle possibili soluzioni per sbloccare la situazione e trovare un percorso di rilancio. Nonostante i fondi pubblici ricevuti, la crisi dell’azienda non si è arrestata, portando a un confronto tra le parti coinvolte. La decisione finale potrebbe influenzare il destino degli operai e delle attività sul territorio.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il tavolo di Roma il futuro degli operai Sangraf?. Perché i fondi pubblici ricevuti dall'azienda non hanno fermato la crisi?. Quali rischi corre la filiera siderurgica nazionale senza gli elettrodi di Narni?. Chi garantirà la manutenzione necessaria per evitare il declino definitivo dello stabilimento?.? In Breve Tavolo ministeriale fissato per il 14 maggio dopo incontri a Terni e in Provincia.. Impianto di Narni Scalo fermo da mesi con rischio degrado strutture per manutenzione.. Produzione di elettrodi di grafite rappresenta asset strategico per la filiera siderurgica italiana.. Verifiche su fondi pubblici ricevuti dall'azienda per investimenti nell'area di Narni Scalo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sangraf, il Ministero a Roma: tavolo per sbloccare la crisi a Narni Notizie correlate Stabilimento Sangraf ancora in fase di stallo. Chiesta l’apertura del tavolo di crisi al MinisteroNARNI "Chiediamo l’apertura di un tavolo di crisi al Ministero delle Imprese per lo stabilimento Sangraf Italy di Narni Scalo. Vertenza Natuzzi, al Ministero delle Imprese un tavolo per la crisi: "Mettere in sicurezza il gruppo"E' stato istituito un tavolo dedicato alla vertenza Natuzzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terni, chimica in crisi: Moplefan ferma, Sangraf senza prospettive. Serve una regia immediata; Sangraf, il Presidente Bandecchi convoca in Provincia i lavoratori per giovedì; Moplefan appello della Filctem | il 5 maggio il tavolo al Ministero. Crisi Sangraf, Ministero convoca tavolo di confronto per metà maggioGià passata per la Prefettura di Terni e per il presidente della Provincia, ora la vertenza Sangraf è destinata ad aprodsre sul tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy. La convocazione ... umbria24.it Sangraf, il Presidente Bandecchi convoca in Provincia i lavoratori per giovedìNewTuscia – TERNI – Sulla vicenda della Sangraf di Narni, come su altre del nostro territorio, occorre unire gli sforzi fra istituzioni, sindacati e altri attori a vario titolo coinvolti per aprire u ... newtuscia.it Crisi Sangraf, Ministero convoca tavolo di confronto per metà maggio Già passata per la Prefettura di Terni e per il presidente della Provincia, ora la vertenza Sangraf è destinata ad aprodsre sul tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy. La convoc - facebook.com facebook