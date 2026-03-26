Dopo un ricovero, l’artista è comparsa in pubblico in barella e ha dichiarato di sentirsi meglio. Ha ringraziato il pubblico presente al concerto per il sostegno e la comprensione. Al momento, non ci sono ancora informazioni ufficiali riguardo a eventuali rimborsi o iniziative legate all’evento. La cantante ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto.

“Mi sento meglio, grazie per tutto l’amore e anche per la comprensione di tutti coloro che erano presenti al concerto”. Con queste parole Rosalia è “riapparsa” sui social, qualche ora dopo aver fermato il concerto ieri 25 marzo all’Unipol Forum di Milano, a causa di una fulminea intossicazione alimentare. Gli undicimila presenti increduli, hanno dovuto incassare la fine dello show e poi tornare a casa. Per il rimborso dei biglietti per ora tutto tace, sembra infatti che Live Nation stia raccogliendo in queste ore tutte le informazioni necessarie a riguardo. Ieri il colpo di scena ha sorpreso tutti. A termine del secondo dei quattro atti, si sono spente le luci del palcoscenico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento meglio, grazie anche per la comprensione a tutti coloro che erano presenti al concerto”: Rosalia “riappare” in barella. Su eventuali rimborsi per ora tutto tace

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