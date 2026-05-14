San Vittore detenuto si toglie la vita | in tutta Italia cinque casi in due giorni

Nella giornata di ieri, un detenuto si è suicidato nel carcere di San Vittore. In totale, in Italia, sono cinque i casi di persone che hanno deciso di togliersi la vita in meno di 48 ore. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di ciascun episodio, mentre le strutture penitenziarie continuano a monitorare la situazione tra le mura di diversi istituti di pena. La notizia ha suscitato attenzione e discussioni sulla gestione delle carceri e sulla tutela dei diritti dei detenuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si trovava recluso a San Vittore uno dei cinque detenuti che si sono tolti la vita in meno di 48 ore. Lo segnala la Uil Funzione pubblica Polizia penitenziaria in una nota con cui rilancia l'allarme e chiede provvedimenti incisivi per le carceri italiane.Cinque persone in 48 ore“Cinque detenuti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Tragedia in carcere, detenuto si toglie la vita in cella Detenuto si toglie la vita in carcere inalando gasAveva 43 anni e una pesante condanna alle spalle, ma era in attesa del processo davanti alla Corte d’Appello. Temi più discussi: San Vittore, detenuto si toglie la vita: in tutta Italia cinque casi in due giorni; Sondrio, violenza in via Morbegno: l’imputato chiede il rito abbreviato; De André dietro le sbarre: al Civico di Rho la musica che abbatte le mura del carcere; Carceri italiane: sovraffollamento ancora in crescita, dal 134% al 139%. Un 22enne si è impiccato a San Vittore. È il 36esimo detenuto che si è tolto la vita dall’inizio dell’annoUn 22enne extracomunitario si è impiccato lunedì mattina nel carcere milanese di San Vittore. Si tratta del 36esimo detenuto che si è tolto la vita dall’inizio dell’anno. A rendere noto il tutto è ... blitzquotidiano.it San Vittore, il gesto estremo di un detenuto di 22 anni: Nelle carceri una situazione esplosivaMilano, 25 giugno 2025 – Un 22enne di nazionalità marocchina, recluso da qualche mese per reati contro il patrimonio presso il carcere di San Vittore a Milano, si è tolto la vita ieri, martedì 24 ... ilgiorno.it