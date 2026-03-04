Tragedia in carcere detenuto si toglie la vita in cella

Un detenuto di circa cinquant’anni, proveniente dalla provincia di Caltanissetta, si è tolto la vita nel carcere di Agrigento. L’uomo si è impiccato all’interno della sua cella usando i lacci delle scarpe. Non sono ancora noti i motivi che lo avrebbero portato a compiere il gesto estremo. La vicenda ha suscitato reazioni tra il personale e i detenuti presenti nel penitenziario.

Tragedia nel carcere di Agrigento. Un detenuto si è tolto la vita all'interno della sua cella. L'uomo, un cinquantenne originario della provincia di Caltanissetta, si è impiccato utilizzando i lacci delle sue scarpe. A fare la scoperta sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Nonostante i soccorsi immediati, per il detenuto non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti di rito per chiarire ogni dettaglio dell'accaduto.