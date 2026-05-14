San Siro non morirà potrebbe diventare un set Lego | la sfida per salvare il Meazza con i mattoncini

Lo stadio Giuseppe Meazza, noto anche come San Siro, sembra destinato a essere demolito per lasciare il posto a un nuovo impianto destinato alle squadre di calcio di Milano. La decisione di rimuoverlo è stata presa in vista di un progetto di rinnovamento, che prevede la costruzione di una nuova struttura sportiva. Tuttavia, sono emerse idee alternative per preservare l’edificio storico, come l’ipotesi di trasformarlo in un set di mattoncini Lego. La questione coinvolge diverse autorità e soggetti interessati alla gestione dello stadio.

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