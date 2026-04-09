Lego festeggia 10 anni con Percassi | a Milano arriva la Play Machine con regali e mattoncini esclusivi

Lego e Percassi hanno celebrato il decimo anniversario della loro collaborazione con un evento a Milano. Durante la giornata è stata presentata la Play Machine, una macchina dedicata ai mattoncini, e sono stati distribuiti regali e mattoncini esclusivi. La partnership ha portato all’apertura di 29 negozi Lego in Italia, creando una rete diffusa di punti vendita e una clientela fedele. Un tour ha accompagnato questa celebrazione, con varie iniziative a tema.

Un tour, un omaggio e un mattoncino celebrativo. Il Gruppo Lego e Percassi celebrano oggi il decimo anniversario della loro partnership, un sodalizio strategico che ha portato all'apertura di ben 29 store Lego su tutto il territorio nazionale, consolidando una community di migliaia di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Lego e Percassi: 10 anni di partnership. Festa con eventi speciali negli store (e la Play Machine)Bergamo, 9 aprile 2026 – Mattoni veri e mattoncini per gioco, i più famosi del mondo. Il gruppo Percassi continuerà a investire con Lego a dieci anni dall'alleanzaIl gruppo Percassi continua a puntare sulla rete di negozi della Lego a dieci anni dall'alleanza siglata dal marchio nato a Billund in Danimarca con... Lego festeggia 10 anni con Percassi: a Milano arriva la Play Machine con regali e mattoncini esclusiviUn mattoncino celebrativo e la Play Machine di Greg Goya: ecco quando si terrà la grande festa Lego a Milano tra San Babila e Arese ... milanotoday.it Lego e Percassi: 10 anni di partnership. Festa con eventi speciali negli store (e la Play Machine)Nel 2016 il gruppo bergamasco firmò un’intesa con la società danese per l’apertura dei punti vendita delle confezioni di mattoncini: in Italia ce ne sono 29 ... ilgiorno.it