A Milano, si trova un edificio storico costruito in un’area molto stretta, progettato dall’architetto per ospitare un tempio durante un’epidemia di peste. La struttura presenta una forma ottagonale, scelta per creare un “scudo” contro il contagio. Il progetto è stato realizzato in spazi limitati, portando alla creazione di un edificio compatto e simbolico. Questa costruzione rappresenta un esempio di come l’architettura sia stata utilizzata come risposta a un’emergenza sanitaria.

? Domande chiave Come ha fatto un architetto a costruire un tempio in spazi ridottissimi?. Perché la forma ottagonale era considerata uno scudo contro il contagio?. Chi decise di abbattere le case per liberare la vista del monumento?. Cosa accadeva nei vicoli di Via Torino durante le grandi epidemie?.? In Breve Progetto di Pellegrino Tibaldi seguito da Giuseppe Meda e Antonio Barca.. Pianta ottagonale con otto cappelle radiali ispirata al Pantheon di Roma.. Interventi di valorizzazione del presbiterio effettuati dal Podestà Gallarati Scotti nel 1940.. Tradizione devozionale legata ai cortei religiosi guidati da San Carlo Borromeo.. In via Torino, a pochi passi dal Duomo di Milano, sorge un tempio che sfida la consueta architettura delle parrocchie cittadine con la sua insolita pianta ottagonale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Sebastiano a Milano: il gioiello nato per sconfiggere la peste

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