Minaccia russa all’Italia | Milano svela il piano della Peste putiniana
A Milano si terrà domenica 12 aprile alle 10:30 un incontro presso la Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria 43, durante il quale si discuterà delle minacce provenienti dalla Russia nei confronti dell’Italia. L’appuntamento si concentrerà sulla sicurezza democratica e sulle misure di protezione in vista di possibili sviluppi legati a questioni internazionali. L’evento coinvolgerà rappresentanti di diverse organizzazioni e istituzioni locali.
Milano si prepara a ospitare un confronto decisivo sulla sicurezza democratica presso la sede della Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria 43, domenica 12 aprile alle ore 10:30. Tre organizzazioni, ovvero Europa Radicale, l’associazione Enzo Tortora e Boristene, metteranno al centro del dibattito le strategie del Cremlino volte a destabilizzare l’Europa, con un occhio di riguardo verso l’Italia, spesso indicata come il punto di maggiore vulnerabilità all’interno dell’alleanza europea nel sostegno all’Ucraina. Dalla linea del fronte alle operazioni invisibili nella sfera digitale. Mentre il conflitto in Ucraina prosegue con la sua. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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