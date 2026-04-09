Oggi a Milano si sono riuniti il prefetto e il sindaco in Prefettura per discutere le nuove misure di sicurezza. Durante l’incontro sono stati presentati unità mobili e nuovi presidi per affrontare il problema del degrado in città. La riunione fa parte di un aggiornamento delle strategie di sicurezza urbana, con l’obiettivo di migliorare la situazione in diverse zone della città.

Il prefetto Claudio Sgaraglia e il sindaco Giuseppe Sala hanno definito oggi le nuove strategie di sicurezza per la città di Milano, riuniti in Prefettura per il Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico. L’incontro ha dato il via a un piano operativo che mira a colpire il degrado urbano attraverso presidi mobili nei quartieri periferici e una gestione rigorosa dei flussi di persone legati ai grandi appuntamenti sportivi imminenti. Presidio capillare e unità mobili nei quartieri sensibili. La decisione più rilevante emersa dalla seduta riguarda il rafforzamento della sicurezza nelle zone di Baggio, Muggiano e Dergano. Per i prossimi due mesi, queste aree vedranno l’impiego sistematico di unità mobili composte da agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: unità mobili e nuovi presidi per sconfiggere il degrado

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