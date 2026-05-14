San Mattia Apostolo 14 maggio | chiamato a sostituire Giuda testimone della Risurrezione
Il 14 maggio la Chiesa celebra San Mattia Apostolo, che fu scelto per sostituire Giuda Iscariota nel gruppo dei dodici discepoli. La ricorrenza si concentra sulla sua nomina e sulla sua presenza come testimone della Risurrezione. La memoria di questa figura viene mantenuta in occasione della sua introduzione ufficiale tra gli apostoli, senza ulteriori dettagli storici o religiosi.
Il 14 maggio la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo, il discepolo chiamato a prendere il posto di Giuda Iscariota nel collegio dei Dodici. Gli Atti degli Apostoli narrano che, dopo l’ Ascensione del Signore, la comunità di Gerusalemme pregò e affidò alla sorte la scelta tra Giuseppe, detto Barsabba, e Mattia; la sorte cadde su di lui, perché fosse testimone della Risurrezione. Il nome Mattia, dall’ebraico, significa “ dono di Dio ”. Della sua vita successiva le fonti sono sobrie. Antiche tradizioni lo annoverano tra i Settanta discepoli e lo ricordano nell’annuncio del Vangelo in Giudea e in Etiopia. Anche sulla morte le notizie sono incerte: secondo alcuni subì il martirio, secondo altri morì in pace.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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