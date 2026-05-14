Il 14 maggio la Chiesa celebra San Mattia Apostolo, che fu scelto per sostituire Giuda Iscariota nel gruppo dei dodici discepoli. La ricorrenza si concentra sulla sua nomina e sulla sua presenza come testimone della Risurrezione. La memoria di questa figura viene mantenuta in occasione della sua introduzione ufficiale tra gli apostoli, senza ulteriori dettagli storici o religiosi.

Il 14 maggio la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo, il discepolo chiamato a prendere il posto di Giuda Iscariota nel collegio dei Dodici. Gli Atti degli Apostoli narrano che, dopo l’ Ascensione del Signore, la comunità di Gerusalemme pregò e affidò alla sorte la scelta tra Giuseppe, detto Barsabba, e Mattia; la sorte cadde su di lui, perché fosse testimone della Risurrezione. Il nome Mattia, dall’ebraico, significa “ dono di Dio ”. Della sua vita successiva le fonti sono sobrie. Antiche tradizioni lo annoverano tra i Settanta discepoli e lo ricordano nell’annuncio del Vangelo in Giudea e in Etiopia. Anche sulla morte le notizie sono incerte: secondo alcuni subì il martirio, secondo altri morì in pace.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Mattia Apostolo (14 maggio): chiamato a sostituire Giuda, testimone della Risurrezione

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