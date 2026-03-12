San Luigi Orione | apostolo della carità nel Giovedì della III Settimana di Quaresima

Il Giovedì della III Settimana di Quaresima, il 12 marzo, la Chiesa celebra San Luigi Orione, sacerdote piemontese nato nel 1872 e morto nel 1940. È ricordato come fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza, un istituto dedicato all’assistenza ai poveri e ai più bisognosi. La ricorrenza sottolinea il suo ruolo come figura di riferimento nel campo della carità e dell’aiuto sociale.

In questo Giovedì della Terza Settimana di Quaresima (12 marzo), la Chiesa ricorda San Luigi Orione (1872–1940), sacerdote piemontese e fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza. Cresciuto alla scuola dell’Oratorio di don Bosco, maturò una passione ardente per i giovani, i poveri e i sofferenti, che divenne l’asse del suo ministero. Tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento avviò collegi, oratori e opere assistenziali; attorno a lui nacquero i Figli della Divina Provvidenza e le Piccole Suore Missionarie della Carità, famiglia religiosa dedita alla carità operosa e all’evangelizzazione. La sua risposta cristiana alle emergenze – dagli orfani del terremoto di Messina (1908) ai terremotati della Marsica (1915) – segnò un metodo: coniugare fede, organizzazione e prossimità concreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

