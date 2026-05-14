San Giuliano Terme | svincolo verso via Pietrasantina Anas dice no
Martedì 12 maggio 2026, è stato comunicato che l’Anas ha negato il ripristino dello svincolo diretto verso via Pietrasantina lungo l’Aurelia, in prossimità di San Giuliano Terme. La decisione riguarda la percorrenza da Viareggio e le autorità locali avevano richiesto di riattivare questa uscita per facilitare il traffico. Finora non ci sono stati altri dettagli sulla motivazione che ha portato a questa scelta.
San Giuliano Terme, martedì 12 maggio 2026 – “ No” al ripristino allo svincolo diretto verso via Pietrasantina per chi percorre l’Aurelia arrivando da Viareggio. E “no” anche all’eventualità di una terza rotatoria. E’ arrivata nei giorni scorsi al protocollo del comune di San Giuliano Terme la risposta di Anas, soggetto gestore di tutta l’Aurelia e dunque titolare e competente per ogni intervento e modifica alla viabilità dell’importante arteria stradale, alle richieste, reiterate, formulate dalla stessa amministrazione termale in accordo con Confcommercio Pisa, alla luce della riduzione del numero di clienti lamentato da negozi e imprenditori della zona per effetto delle modifiche alla viabilità.🔗 Leggi su Lanazione.it
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