San Giuliano Terme | svincolo verso via Pietrasantina Anas dice no

Martedì 12 maggio 2026, è stato comunicato che l’Anas ha negato il ripristino dello svincolo diretto verso via Pietrasantina lungo l’Aurelia, in prossimità di San Giuliano Terme. La decisione riguarda la percorrenza da Viareggio e le autorità locali avevano richiesto di riattivare questa uscita per facilitare il traffico. Finora non ci sono stati altri dettagli sulla motivazione che ha portato a questa scelta.

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San Giuliano Terme, martedì 12 maggio 2026 – “ No” al ripristino allo svincolo diretto verso via Pietrasantina per chi percorre l’Aurelia arrivando da Viareggio. E “no” anche all’eventualità di una terza rotatoria. E’ arrivata nei giorni scorsi al protocollo del comune di San Giuliano Terme la risposta di Anas, soggetto gestore di tutta l’Aurelia e dunque titolare e competente per ogni intervento e modifica alla viabilità dell’importante arteria stradale, alle richieste, reiterate, formulate dalla stessa amministrazione termale in accordo con Confcommercio Pisa, alla luce della riduzione del numero di clienti lamentato da negozi e imprenditori della zona per effetto delle modifiche alla viabilità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giuliano Terme: svincolo verso via Pietrasantina, Anas dice no ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Svincolo Aurelia - via Pietrasantina a Madonna dell'Acqua: no al ripristino, "pericoloso per la viabilità"La richiesta congiunta di comune di San Giuliano Terme e Confcommercio Pisa di ripristinare lo svincolo diretto verso via Pietrasantina, per chi... Mercatino 'Antiqua' a San Giuliano TermeOgni prima domenica del mese (eccezionalmente la seconda questo mese, in seguito alla domenica di Pasqua) San Giuliano Terme ospita la manifestazione... Argomenti più discussi: Svincolo Aurelia - via Pietrasantina a Madonna dell'Acqua: no al ripristino, pericoloso per la viabilità; Anas dice no: niente svincolo per Pietrasantina; Raccolta rifiuti a San Giuliano Terme: parte la sperimentazione per la tariffazione puntuale; Lavori al ponte di Ripafratta, interventi da un milione di euro: si punta ad avviare il cantiere in estate. San Giuliano Terme: svincolo verso via Pietrasantina, Anas dice noSan Giuliano Terme, martedì 12 maggio 2026 – No al ripristino allo svincolo diretto verso via Pietrasantina per chi percorre l’Aurelia arrivando da Viareggio. E no anche all’eventualità di una ... lanazione.it