Mercatino ' Antiqua' a San Giuliano Terme

Ogni prima domenica del mese, con l’eccezione di questa volta, che cade di domenica successiva alla Pasqua, a San Giuliano Terme si svolge il mercato

Ogni prima domenica del mese (eccezionalmente la seconda questo mese, in seguito alla domenica di Pasqua) San Giuliano Terme ospita la manifestazione "Antiqua", l'animato e variegato mercato di antiquariato, collezionismo, hobbistica e riuso. Dalla prima mattinata fino alle ore 18 sarà possibile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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