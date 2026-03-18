Le forze dell’ordine hanno avviato controlli nei quartieri di Nesima, San Giovanni Galermo e Trappeto. Nei giorni scorsi, il commissariato di Nesima ha coordinato un’operazione che ha portato a numerose sanzioni e sequestri. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie e ha interessato le zone in modo capillare, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi il commissariato di Nesima ha coordinato un’intensa attività di controllo del territorio nei quartieri di Nesima, San Giovanni Galermo e Trappeto. Le operazioni hanno visto impegnati gli agenti della polizia di Stato, insieme al reparto prevenzione crimine e alla polizia locale – Viabilità ed Annona, con l’obiettivo di contrastare reati predatori, violazioni al Codice della strada e fenomeni di abusivismo commerciale. Violazioni al Codice della strada e veicoli sequestrati. I posti di controllo, predisposti soprattutto nella zona di Nesima superiore e nelle aree circostanti, hanno portato a risultati significativi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli a Nesima, San Giovanni Galermo e Trappeto: raffica di sanzioni e sequestri

Articoli correlati

Controlli a largo raggio tra Nesima e Trappeto, arrestati due spacciatori e rimossi sedici veicoliI carabinieri della compagnia di Fontanarossa, in collaborazione con i colleghi della sezione radiomobile, i "cacciatori di Sicilia", del nucleo...

Controlli preventivi a Gravina e San Giovanni Galermo, arrestato un ladro che faceva "da palo"I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno attuato un servizio straordinario a largo raggio esteso anche al quartiere catanese di San...

Contenuti utili per approfondire San Giovanni Galermo

Blitz della polizia a San Giovanni Galermo: scovate droga, stalle e cavalli senza microchipPerlustrazione antidroga della Polizia a Catania, nei quartieri di San Nullo e San Giovanni Galermo, in particolare nella zona di via Capo Passero, al centro di azioni di spaccio di sostanze ... rainews.it

San Giovanni Galermo: Azione Catania accende i riflettori sul territorio: Servono interventi immediati e documentatiAzione conferma la propria attenzione concreta verso i territori e le periferie, con un focus particolare su San Giovanni Galermo, quartiere della zona nord di Catania che da tempo convive […] ... blogsicilia.it