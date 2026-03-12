Catania quasi due milioni per riqualificare spazi pubblici a San Giovanni Galermo

Il Consiglio Comunale di Catania ha approvato una variazione di bilancio per il triennio 2026-2028, destinando circa due milioni di euro alla riqualificazione degli spazi pubblici a San Giovanni Galermo. La decisione riguarda l’assegnazione di fondi specifici per interventi di miglioramento e rinnovo delle aree urbane nel quartiere. La delibera è stata approvata durante una seduta del consiglio comunale.

Approvata la variazione di bilancio per il triennio 2026-2028. Il Consiglio Comunale di Catania ha approvato una variazione di bilancio per il periodo 2026-2028 che prevede uno stanziamento di 1.900.000 euro destinato alla riqualificazione di tre aree pubbliche nel quartiere di San Giovanni Galermo. Gli interventi riguarderanno in particolare: la riqualificazione degli spazi esterni dell'Istituto Comprensivo Padre Santo Di Guardo – Salvatore Quasimodo in via Stefano Vitale. la creazione di una strada scolastica con area verde nei pressi del plesso di via Antonio D'Agata 16. la sistemazione in chiave ecologica dell'area compresa tra via Don Giovanni Minzoni e via Antonino Fogazzaro.