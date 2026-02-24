Masaccio d’Essai Le prossime proiezioni a San Giovanni

Il cinema Teatro Masaccio in San Giovanni Valdarno ospita ancora la rassegna “Masaccio d’Essai” dopo aver programmato diverse proiezioni, attrarre appassionati locali. La causa è l’interesse crescente verso film d’autore e produzioni indipendenti, che trovano spazio in questa iniziativa. Le prossime date vedranno la presentazione di opere recenti, con pubblico che si raduna regolarmente per scoprire nuovi titoli. La programmazione continua con attenzione alle preferenze degli spettatori del territorio.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Prosegue a San Giovanni Valdarno la rassegna cinematografica “Masaccio d’Essai”, ospitata al Cinema Teatro Masaccio, punto di riferimento per il cinema di qualità in città. Il calendario di fine febbraio propone due titoli d’autore. Si parte con Divine Comedy, diretto dal regista iraniano Ali Asgari, in programma martedì 24 febbraio e venerdì 27 febbraio alle ore 21:30. Nel fine settimana spazio invece a Lavoreremo da grandi, film firmato e interpretato da Antonio Albanese, che sarà proiettato sabato 28 febbraio alle ore 21:30 e domenica 1° marzo con doppia proiezione, alle 16:30 e alle 21:30. 🔗 Leggi su Lanazione.it

