San Carlo le Garanti incontrano le neo mamme | 100 regali per la nascita

Le Garanti incontrano le neo mamme presso il centro San Carlo, distribuendo 100 regali per la nascita. Durante l’evento, sono state poste domande su come verrà modificato il supporto alle famiglie a seguito di questo incontro. Al progetto partecipano tre figure istituzionali, che collaborano per definire le modalità di assistenza e i servizi dedicati alle nuove mamme. L’iniziativa mira a rafforzare il sostegno alle famiglie in un momento di particolare attenzione.

? Domande chiave Come cambierà il supporto alle famiglie dopo questo incontro?. Chi sono le tre figure istituzionali che collaborano al progetto?. Cosa contiene esattamente il kit regalo per le cento neo mamme?. Perché la musica dell'AIAS è stata scelta per questo evento?.? In Breve Incontro previsto per venerdì 15 maggio 2026 presso l'Ospedale San Carlo di Potenza.. Partecipano le Garanti regionali Tiziana Silletti e Rossana Mignoli insieme a Marika Padula.. Un'azienda del settore fornirà gratuitamente 100 sacche regalo per le partorienti presenti.. L'AIAS di Melfi-Matera fornirà un momento musicale con una giovane artista disabile.. Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 12, il reparto di Ginecologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza ospiterà l’incontro Maternità – Le Garanti incontrano le neo mamme per celebrare la Festa della Mamma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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