appuntamenti per le neo mamme con gli psicologi

Dal mese di marzo a maggio, presso il Consultorio familiare della Valdichiana aretina, si svolgono cinque incontri gratuiti dedicati alle neo mamme nel periodo post-partum. Gli appuntamenti si tengono presso la sede di via Madonna del Rivaio 62 a Castiglion Fiorentino. L'iniziativa è rivolta alle donne che vogliono partecipare a incontri con gli psicologi.

Cinque appuntamenti gratuiti dedicati alle donne nel periodo post-partum: è il ciclo organizzato dal Consultorio familiare della Valdichiana aretina, in programma da marzo a maggio presso la sede di via Madonna del Rivaio 62 a Castiglion Fiorentino. Quattro incontri saranno condotti dalle psicologhe della struttura consultoriale dell’Asl Toscana Sud Est, uno dalle ostetriche. Si comincia il 31 marzo con "L’importanza delle emozioni nel post-partum e loro gestione" (ore 15-17), seguito il 14 aprile da "Ascolto e auto-ascolto: connettersi con il proprio mondo interiore" (ore 15-17). Il 23 aprile tocca alle ostetriche, che dalle 17 alle 19 guideranno le mamme attraverso "Il benessere emotivo nel post-partum: il corpo come bussola", con tecniche di mindfulness. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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