Samsung galaxy s26 lancio in diretta | specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsi

un’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi. la presentazione della serie galaxy s26 è prevista in diretta da san francisco alle 13:00 ora locale orientale (et) 10:00 ora pacifico (pt). l’ordine del giorno comprende la svelazione di almeno tre modelli principali, potenziali accessori e una fascia di prezzo che potrebbe riflettere gli incrementi nei costi dei componenti. la copertura ufficiale sarà disponibile sul livestream di samsung su youtube, accompagnata da analisi e aggiornamenti in tempo reale da fonti specializzate nel settore. galaxy s26 unpacked 2026: dati chiave. la kermesse digitale si concentra sulla presentazione della serie galaxy s26, con modelli che dovrebbero includere una versione s26 base, una variante s26 plus e la top di gamma s26 ultra. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

