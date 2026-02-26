Samsung Galaxy S25 sta ricevendo la versione beta 6 di One UI 8.5, con aggiornamenti pensati per migliorare l’esperienza utente attraverso correzioni e ottimizzazioni. La distribuzione di questa release coinvolge principalmente i modelli più recenti, senza l’introduzione di cambiamenti radicali o nuove funzionalità significative. La versione beta rappresenta un passo avanti nel processo di perfezionamento del software.

one ui 8.5 beta 6 per la galaxy s25 series è al centro dell’attenzione, offrendo un aggiornamento mirato a migliorare l’esperienza utente con correzioni mirate e ottimizzazioni di usabilità, senza introdurre nuove funzionalità rivoluzionarie. l’analisi seguente sintetizza le modifiche principali, la disponibilità e il contesto di lancio legato anche alla recente presentazione della gamma galaxy s26. il firmware ha un peso di circa 568 mb ed è identificato dalla versione zzao. non introduce strumenti sostanziali nuovi, ma si concentra su correzioni e rifiniture che minano meno distrazioni nell’uso quotidiano. l’aggiornamento è già in distribuzione in europa, asia (corea e india), con una versione destinata agli stato uniti che dovrebbe seguire a breve. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy s25 riceve one ui 8.5 beta 6: è l’ultima versione?

Leggi anche: Galaxy s25 serie riceve la sesta beta di one ui 8.5

Leggi anche: Galaxy s25 serie riceve la quarta beta di one ui 8.5 con una nuova funzione di segreteria vocale

Samsung OneUI 8.5 Beta 3 Now Out! What's NEW

Temi più discussi: Samsung rilascia One UI 8.5 Beta 5 per Galaxy S25; Galaxy S26 Ultra riceve un elogio speciale da Samsung per l’aggiornamento che merita una medaglia; Samsung Galaxy S26 riceve teaser AI integrati nella fotocamera con modifiche e restauri creativi; POCO X8 Pro Max riceve l’approvazione con la batteria ad alta capacità e intensifica la concorrenza con Samsung.

Galaxy S26 vs S25, che cosa cambia? Samsung evolve senza stravolgere (ma una cosa fa la differenza)Il modello S26 Plus con display da 6,7 migliora rispetto al precedente per quanto riguarda la batteria che allunga leggermente l'autonomia, mentre per il resto dell'hardware risulta del tutto ... wired.it

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: il confronto sulla cartaMettiamo a confronto Samsung Galaxy S26 Ultra e Galaxy S25 Ultra, tra specifiche tecniche, design, funzioni e prezzi: cosa cambia tra i due? tuttoandroid.net

SAMSUNG GALAXY BUDS 4 e 4 Pro: Anteprima, Specifiche e Prezzi Ho appena avuto l'opportunità di toccare con mano in anteprima le nuove Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro di Samsung e ci sono alcune novità davvero interessanti! Il design è stato complet facebook

Poche novità nel design del Samsung Galaxy S26 Ultra: secondo Samsung il vero salto è l’AI. Basterà per distinguersi in un mercato di smartphone già pieno di AI x.com