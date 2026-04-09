Samsung sfida Apple | arrivano i nuovi Fold 8 e il modello Wide
Samsung si prepara a presentare i nuovi modelli di smartphone pieghevoli, il Fold 8 e il modello Wide, con una possibile presentazione a Londra il 22 luglio. Le anticipazioni indicano che l’evento potrebbe essere il luogo di lancio ufficiale di questi dispositivi. La società sta puntando a rafforzare la propria linea di smartphone pieghevoli, puntando a sfidare la concorrenza, in particolare Apple.
Le indiscrezioni sulla prossima generazione di smartphone pieghevoli Samsung puntano verso una presentazione ufficiale che potrebbe aver luogo a Londra il 22 luglio. Secondo quanto riportato da Kim Dae-yeon, le nuove strategie del colosso coreano mirano a diversificare l’offerta con tre modelli distinti: il Galaxy Z Fold 8, il Galaxy Z Flip 8 e un nuovo dispositivo denominato Galaxy Z Fold 8 Wide. La sfida tecnologica tra nuovi formati e il ritorno della produttività. Il mercato dei dispositivi pieghevoli si prepara a un confronto diretto tra i due principali attori del settore. Mentre Apple si affaccia nel segmento con un primo iPhone Fold... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Samsung Galaxy Z Fold Wide: il pieghevole che sfida l’iPhone Fold
Samsung wide fold rapporto vicino al 16:10 e più largo del primo pixel foldQuesto testo analizza una potenziale evoluzione della gamma foldable Samsung, concentrandosi su una variante più ampia del Galaxy Z Fold 8 e sulle...
Samsung Galaxy Z Fold 8 - FIRST LOOK
Temi più discussi: Un leak svela i presunti prezzi di Samsung Galaxy Z Fold8; YouTube su Android Auto: arrivano i controlli in background; Addio Galaxy A55: il nuovo A57 è il re della fascia media 2026. Sfida aperta al Pixel 10a -.
Samsung (ri)sfida Apple: ecco come sarà Galaxy Z Fold 8 Wide, il pieghevole più largoSamsung prepara Galaxy Z Fold 8 Wide, pieghevole più largo pensato contro iPhone Fold: specifiche attese, dimensioni, prezzo e uscita. smartworld.it
Privacy, Samsung alza lo scudo, Apple difende il modello. La sfida è sui datiNel 2026 la sfida tra Apple e Samsung si sposta dalla potenza alla protezione dei dati. Samsung introduce uno scudo hardware nel display, mentre Apple rafforza la sua storica strategia sulla privacy. ilsole24ore.com
Galaxy S26 con Exynos 2600 vs Snapdragon: chi ha vinto la sfida dell'autonomia #Samsung https://gizchina.it/2026/03/samsung-galaxy-s26-exynos-2600-test-batteria-autonomia-video/ - facebook.com facebook
Apple potrebbe essere al lavoro su un sensore fotografico da 200MP per iPhone: in arrivo una sfida a Samsung x.com