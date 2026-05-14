Il ministro dei Trasporti è stato visto sugli spalti durante un torneo di tennis, dove ha assistito alla partita di un noto giocatore. La sua presenza ha suscitato reazioni sui social media, con alcuni utenti che hanno commentato l’assenza di altri politici o rappresentanti istituzionali. Nel frattempo, sui social sono circolate accuse riguardanti presunti problemi di sfortuna nei risultati sportivi e discussioni sull’assenza di controlli sul rispetto delle ore di lavoro in alcuni settori.

Jannik Sinner ha vinto l’incontro contro il russo Rublev e ha raggiunto la semifinale degli Internazionali di Roma, tra i tornei di tennis più importanti del mondo. Sui social, in molti hanno notato e commentato la presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sugli spalti del Foro Italico, a guardare il match. Le parole di Sinner dopo la vittoria Dopo la vittoria contro Andrey Rublev, Sinner non ha soltanto raggiunto la semifinale degli Internazionali d’Italia, ma ha anche infranto il record di vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, i più prestigiosi nel tennis dopo i quattro slam. “Secondo me è stata una gara molto difficile con un po’ di vento, ma sono contento di essere qui di nuovo in semifinale, è un torneo speciale e poi siamo due italiani” ha commentato il tennista. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salvini sugli spalti per vedere Sinner, accuse social dalla presunta "sfortuna" all'assenteismo sul lavoro

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DAL TRIONFO ALLA POLEMICA: SALVINI TIRA IN BALLO SINNER E SI SCATENA IL CAOS

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