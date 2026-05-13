L' Abruzzo al Salone del Libro di Torino con 17 editori e 120 eventi
L'Abruzzo partecipa al Salone del Libro di Torino con 17 case editrici e organizza 120 eventi all’interno di uno spazio di 100 metri quadrati. La fiera apre il 14 maggio e la regione sarà presente con un’area dedicata, in cui si svolgeranno incontri, presentazioni e momenti culturali. L’evento si svolge nella città piemontese, attirando visitatori da tutta Italia e offrendo un’ampia varietà di iniziative legate alla letteratura regionale.
Il 14 maggio si alza il sipario sul Salone del Libro di Torino e l'Abruzzo ci sarà: 17 editori presenti e 120 gli eventi che si svolgeranno nei 100 metri quadrati dello stand regionale. Una conferma di continuità quella dell'Abruzzo che al Salone del Libro è tornata, dopo 15 anni di assenza, nel.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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