L' Abruzzo al Salone del Libro di Torino con 17 editori e 120 eventi

L'Abruzzo partecipa al Salone del Libro di Torino con 17 case editrici e organizza 120 eventi all’interno di uno spazio di 100 metri quadrati. La fiera apre il 14 maggio e la regione sarà presente con un’area dedicata, in cui si svolgeranno incontri, presentazioni e momenti culturali. L’evento si svolge nella città piemontese, attirando visitatori da tutta Italia e offrendo un’ampia varietà di iniziative legate alla letteratura regionale.

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