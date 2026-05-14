Salone del Libro la Regione si presenta con un programma intenso per una Calabria viva e creativa

Da reggiotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Calabria partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino con uno stand dedicato alla promozione della cultura locale. L’obiettivo è mettere in evidenza le produzioni editoriali calabresi, raccontate attraverso autori, testi e iniziative che rappresentano il territorio. La presenza si inserisce in un programma che mira a valorizzare le peculiarità culturali della regione, con attenzione particolare alle voci che contribuiscono a narrare la Calabria attraverso diversi linguaggi artistici e letterari.

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La Regione Calabria inaugura la propria partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino con uno stand dedicato alla valorizzazione dell’identità culturale calabrese, delle sue eccellenze editoriali e delle voci che raccontano il territorio attraverso la letteratura, il pensiero e la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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