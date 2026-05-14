Salone del Libro | la Protezione Civile tra memoria e nuovi podcast

Al Salone del Libro si parla di prevenzione attraverso i fumetti e i podcast, strumenti utilizzati per trasmettere messaggi di sicurezza e consapevolezza. Sono previsti interventi di esperti che spiegheranno le cause e le conseguenze del cambiamento climatico, offrendo chiarimenti su temi ambientali. La Protezione Civile sarà presente con iniziative dedicate alla memoria e alla diffusione di informazioni utili per il pubblico.

? Domande chiave Come possono i fumetti e i podcast insegnare la prevenzione?. Chi sono gli esperti che spiegheranno il cambiamento climatico al Salone?. Cosa rivelano le foto dei bambini di Amatrice sulla ricostruzione sociale?. Perché la memoria storica è diventata uno strumento di sicurezza nazionale?.? In Breve Presentazione fumetto L'Attimo decisivo di Gagnor e Riccadonna il 14 maggio al Lingotto.. Anteprime podcast con Filippo Thiery ed Elisa Palazzi previste per venerdì 15 maggio.. Mostra fotografica con scatti dei bambini del campo di accoglienza di Amatrice.. Incontri con divulgatori come Graziano Graziani e Giorgio Zanchini al Padiglione 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

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