torino il salone del libro punta su podcast e intelligenza artificiale

A Torino si tiene il Salone del Libro, che quest’anno dedica particolare attenzione ai podcast e all’intelligenza artificiale. Durante l’evento si discute di come i videopodcast possano modificare le modalità di apprendimento e di quali implicazioni comporti affidare decisioni agli algoritmi. Le sessioni si concentrano su aspetti pratici e tecnici di queste tecnologie emergenti, senza entrare in analisi di carattere più approfondito o opinioni personali.

? Domande chiave Come cambierà il nostro modo di apprendere con i nuovi videopodcast?. Quali rischi comporta delegare le nostre decisioni agli algoritmi artificiali?. Perché il libro fisico sta diventando solo il punto di partenza?. Come influenzeranno i nuovi formati audio la profondità dell'informazione giornalistica?.? In Breve Camisani Calzolari presenta Decisioni artificiali giovedì 14 maggio alle 16.15 in Sala Viola.. Daniele Bellasio e Simone Spetia presentano il videopodcast su Pannella venerdì 15 maggio.. Rossana De Michele introduce il podcast su Cristina Belgiojoso sabato 16 maggio alle 18.00.. Ferdinando Scianna discute di fotografia e moda venerdì 15 maggio alle 19.🔗 Leggi su Ameve.eu

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