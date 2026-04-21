Tra immagini testimonianze e memoria | Pozzuolo racconta il padre della Protezione Civile

A Pozzuolo, un paese che ha vissuto momenti difficili, si ricorda il padre della Protezione Civile attraverso testimonianze e immagini. Le storie delle vittime e dei soccorritori si intrecciano con fotografie che testimoniano quegli eventi. La memoria collettiva si mantiene viva grazie a queste testimonianze, che rendono il racconto di quegli anni più vivido e presente. La comunità si riunisce per ricordare le persone e gli eventi che hanno lasciato un segno profondo.

Ci sono tragedie che segnano profondamente un territorio, così come esistono uomini capaci, con la loro visione, di cambiarne il destino. A cinquant’anni dal terremoto del 6 maggio 1976, Pozzuolo del Friuli dedica una serata alla memoria e all’eredità di Giuseppe Zamberletti, figura chiave della.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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