Al Salone del Libro di Torino si respira un’aria di novità, con un incremento di risorse e nuove iniziative dedicate soprattutto ai giovani. La Regione Toscana ha deciso di investire maggiormente, portando a termine progetti specifici per promuovere la cultura e la lettura tra le nuove generazioni. La presenza della regione si fa notare nel settore con una partecipazione più consistente rispetto agli anni precedenti, sottolineando l’impegno nel sostenere eventi e attività culturali.

Più risorse, più iniziative e un’attenzione particolare ai giovani. Quest’anno la Regione Toscana si presenta alla 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino – la più importante filiera dell’editoria italiana in programma dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere – con una presenza rafforzata e un programma ampio e pensato per valorizzare l’ editoria toscana e avvicinare i giovani al mondo della lettura. "La partecipazione della Toscana al Salone del Libro rappresenta un investimento strategico per la promozione della nostra cultura e del sistema editoriale regionale – dice il presidente Eugenio Giani – Quest’anno vogliamo dare un salto di qualità alla presenza della Regione e al suo ruolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salone del libro, ci siamo. A Torino un pezzo di Toscana

Il Salone Internazionale del Libro di Torino alza i prezzi. La cultura è elitaria

Notizie correlate

Salone del Libro di Torino, l’Umbria ospite della 38esima edizionePerugia, 4 febbraio 2026 – E’ ufficiale: l'Umbria sarà ospite della 38esima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal...

Lillian Browne sarà presente al Salone del Libro di TorinoGrazie a Sergio Bonelli Bonelli, è in arrivo la raccolta delle avventure di Lillian Browne, oltre a portare la sua autrice al prossimo Salone del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Le famiglie al Salone; I nostri eventi al Salone del Libro; La Regione Toscana al Salone del Libro di Torino, torna il treno dei lettori per i giovani; La variant olografica di Topolino per il Salone del libro di Torino 2026.

La Regione Toscana al Salone del Libro di Torino, torna il treno dei lettori per i giovaniAl Salone di Torino 2026 la Regione Toscana torna protagonista con 80 eventi, 45 editori e uno stand di 150 metri quadri ... intoscana.it

La Toscana al Salone del Libro di Torino: torna il treno dei lettoriLa Toscana sarà presente anche quest’anno al Salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere. Le iniziative di Giunta e Consiglio regionale sono state pre ... 055firenze.it

La premier a Milano al Salone del Mobile: «Quella norma resta» x.com

Salone del Mobile 2026, la premier Meloni visita lo stand di Calia Italia facebook