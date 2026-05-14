Oggi apre i battenti il Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolge fino al 18 maggio presso il Lingotto Fiere. Numerose persone si sono radunate in fila per entrare alla manifestazione, che propone un ricco calendario di appuntamenti e incontri. La rassegna, dedicata alla cultura e alla letteratura, coinvolge autori, editori e appassionati, creando un’atmosfera vivace e partecipata. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti principali del panorama culturale italiano di questa primavera.

Si apre oggi il Salone Internazionale del Libro di Torino che andrà avanti fino al 18 maggio. Tanti gli appuntamenti in programma nella rassegna culturale. In mattinata numerose le persone in fila ad aspettare l’apertura dell’ingresso al Lingotto Fiere. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salone del Libro 2026, oggi l'apertura: centinaia le persone in fila al Lingotto Fiere

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