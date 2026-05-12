Salone del Libro no stress come raggiungere il Lingotto Fiere con i mezzi | tutte le linee GTT e i percorsi veloci la guida

Il Salone del Libro si svolge presso il centro espositivo al Lingotto Fiere, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici gestiti dalla società di trasporto locale. Sono disponibili diverse linee di autobus e treni urbani che collegano i principali punti della città all’area fieristica, con percorsi che evitano le zone più trafficate. La guida fornisce dettagli sui percorsi veloci e le corse più frequenti per facilitare l’arrivo senza stress.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui