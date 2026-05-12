Salone del Libro no stress come raggiungere il Lingotto Fiere con i mezzi | tutte le linee GTT e i percorsi veloci la guida
Il Salone del Libro si svolge presso il centro espositivo al Lingotto Fiere, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici gestiti dalla società di trasporto locale. Sono disponibili diverse linee di autobus e treni urbani che collegano i principali punti della città all’area fieristica, con percorsi che evitano le zone più trafficate. La guida fornisce dettagli sui percorsi veloci e le corse più frequenti per facilitare l’arrivo senza stress.
Il Salone del Libro è un piacere da assaporare lentamente e, in quanto tale, non deve essere in nessun modo oscurato da un parcheggio che non salta fuori al primo giro di boa (e forse nemmeno al quarto). Sono migliaia le persone attese al Lingotto Fiere di via Nizza tra giovedì 14 e lunedì 18.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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