Truffa e accattonaggio molesto fuori dal supermercato | quattro persone denunciate dalla polizia

É successo a Verbania. A finire nei guai, due uomini e due donne, una delle quali minorenne Gli agenti sono intervenuti sul posto su segnalazione, fermando i quattro a bordo di un'auto mentre stavano lasciando la zona. I quattro, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono quindi stati denunciati per esercizio molesto dell'accattonaggio. Inoltre, per i tre maggiorenni è stato disposto dal questore il foglio di via obbligatorio dal comune di Verbania, con divieto di ritorno per i prossimi tre anni. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

