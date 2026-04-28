Sono stati installati nuovi semafori di ultima generazione in tre incroci della città, noti come T-Red o Photored. Questi dispositivi sono posizionati vicino ai semafori tradizionali e sono in grado di scattare fotografie a chi attraversa col rosso. Lo scopo è monitorare e sanzionare gli automobilisti che non rispettano i segnali di traffico, contribuendo a garantire maggiore sicurezza stradale.

Li chiamano T-Red, Photored o, in alcuni casi, documentatori fotografici ma non sono altro che i dispositivi installati a pochi metri dagli impianti semaforici per "pizzicare" gli automobilisti indisciplinati, coloro cioè che passano col rosso mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti. Da alcuni anni a questa parte sono in forte ascesa in tutta Italia e anche il comune di San Giovanni ha deciso di non farne a meno. Proprio così, i più attenti alzando lo sguardo li hanno notati in Lungarno Risorgimento - sia verso nord che verso sud - adiacenti alla pista di pattinaggio assieme al terzo che la giunta Vadi ha piazzato in Oltrarno, a pochi metri dal circolo della bocciofila, in un’arteria stradale molto trafficata, soprattutto nelle ore di punta, dove sono presenti ben tre semafori proprio come nel Lungarno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rilevatori per chi prende il rosso. Nuovi semafori hi-tech su tre incroci

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