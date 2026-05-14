Salerno lancia una pistola dal finestrino per evitare il controllo | arrestato un 43enne a Mariconda

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Salerno, nella zona di Mariconda, dopo aver tentato di gettare una pistola dal finestrino durante un controllo di polizia. La polizia ha visto il gesto e ha recuperato l’arma, che risultava clandestina. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di detenzione di arma da fuoco senza licenza. L’intervento si è concluso con l’arresto e il sequestro dell’arma.

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Un arresto per detenzione di arma clandestina nella serata di sabato 9 maggio a Salerno. Un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato fermato dopo aver cercato di disfarsi di una pistola modificata durante un controllo di polizia. Il controllo della Polizia e il tentativo di fuga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere Mariconda, in via Piacenza, nella periferia est di Salerno. Gli agenti della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile, impegnati in una serie di controlli mirati al contrasto del crimine diffuso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato una vettura sospetta con a bordo tre soggetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Salerno, lancia una pistola dal finestrino per evitare il controllo: arrestato un 43enne a Mariconda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fermato con oltre un etto di hashish: tenta di evitare il controllo, arrestato 43enneAi carabinieri dice “devo scappare, la mia ragazza mi aspetta”: sequestrati droga e contanti, disposto l’obbligo di firma Ha provato a sottrarsi al... Caivano, fugge all’alt e lancia droga dal finestrino: arrestato 27enneTutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio degli agenti del Commissariato di Afragola. Si parla di: Sparo in via Roma a Salerno, Marenghi: Serve una svolta sulla sicurezza, basta vivere nella paura; Eboli, la titolare va ad aprire il bar in nottata: minacciata con una pistola e rapinata. Salerno, arrestato 43enne con una pistola modificata nel quartiere MaricondaLa Squadra Mobile di Salerno arresta un 43enne nel quartiere Mariconda: l'uomo ha tentato di disfarsi di una pistola clandestina durante un controllo dei Falchi ... infocilento.it